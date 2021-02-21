Желтый пингвин впервые попал в объектив натуралиста
Птица живет на острове в южной Атлантике.
Бельгийский фотограф Ив Адамс сделал первые в истории фотографии желтого пингвина. Птицу, в организме которой не вырабатывается меланин, заметили на острове Южная Георгия в Атлантике. Об этом пишет Independent.
«Я никогда раньше не видел и не слышал о желтом пингвине. На том пляже было 120 тысяч птиц, и эта оказалась единственной желтой. Нам повезло, что пингвин остановился прямо там, где мы были», — рассказал Адамс.
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