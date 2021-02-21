Инвестор подает в суд из-за купленного завода Укрспирта

В ходе осмотра спиртзавода там отсутствовало ценное оборудование. Теперь компания, приватизировавшая предприятие, подает в суд на Украину.

Молдавская компания СП Zernoff подает в суд на Фонд госимущества Украины – компания купила Мариловское МПД ГП Укрспирт, но обнаружила существенное расхождение фактического количества имущества и заявленного в электронном лоте. Об этом сообщает УНИАН в воскресенье, 21 февраля.

В ходе осмотра спиртзавода обнаружили, что на предприятии отсутствует ценное оборудование: котлы, вентиляторы, влагомеры, а объекты недвижимости не соответствовали описанию.

«Таким образом, по состоянию на дату подачи иска, проданный истцу объект приватизации фактически не соответствует перечню имущества, описанному в договоре и информационном сообщении, опубликованном ранее в электронной торговой системе», – сказано в решении Хозсуда Киева от 11 января 2021 года.

Суд удовлетворил просьбу инвестора приостановить операцию, обещавшую принести в госбюджет Украины 144 млн грн.

«Инвестировать в Украину оказалось не так просто. Ключевая сложность в том, что заявленные на приватизацию объекты не соответствуют тому, что там есть. Мы очень расстроены, что партнерство в этом проекте приходится начинать в суде. Но мы должны перестраховаться. Мы не отказываемся от приобретения лота. Просто хотим ясности», – заявил совладелец СП Zernoff Юрий Дячук.

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