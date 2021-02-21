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18:34 21 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МИД Украины осудил репрессии против журналистов в Беларуси

Украина решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности, подчеркнули в ведомстве.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава Минкульта Александр Ткаченко осудили репрессии журналистов в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел в воскресенье, 21 февраля.

Министры также выразили обеспокоенность деятельностью России, которая «с использованием своей армии пропагандистов полностью узурпировала информационное пространство Беларуси».

«Украина решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности и вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусской власти на представителей СМИ», – сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что у 25 белорусских журналистов и правозащитников были проведены обыски. Следственный комитет сообщил, что обыски проводятся «с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности».

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Тэги: МИД Украины, журналисты, беларусь

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