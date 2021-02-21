Убийство пешехода в Киеве: водитель сделал признание в суде

Мужчина говорит, что «не думал, что так случится» и не хотел убивать прохожего, но дочь погибшего не приняла извинений.

Иностранец в суде извинился за убийство пешехода, но дочь погибшего не приняла извинений подозреваемого. Об этом сообщает 24 Киев в воскресенье, 21 февраля.

Гражданин Азербайджана Азизла Абдулла Оглы в зале суда заявил, что просто хотел напугать прохожего.

«Я не думал, что так случится. Я честно не хотел его убивать», – утверждает он.

Иностранец говорит, что работает таксистом. На момент инцидента он вез пассажира, затормозил перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей. В тот момент прохожему что-то не понравилось, и он начал ругаться. Тогда азербайджанец вышел из машины и ударил его кулаком по голове.

Азербайджанец живет в столице около года. У него есть временный вид на жительство, так как он женат на украинке. Его жена Мадина на суде рассказала, что ее муж работает без выходных.

«Он никогда ни с кем не дрался. Он – не жесток. Он – очень добрый человек. Мы готовы помочь семье погибшего», – говорит женщина.

В свою очередь дочь погибшего извинений не приняла. Она добавила, что о трагедии узнала случайно – из новостей.

Тэги: суд, таксист, признание, убийсво