Крупного издателя игр Wargaming подозревают в отмывании денег в Украине

Компанию Wargaming LLC, которая является одним из самых известных разработчиков игр в мире и странах СНГ, уличили в отмывании денег в Украине из-за сотрудничества с украинской компанией GlobalMoney, которая фигурирует в нескольких уголовных делах.

Три месяца назад стало известно о том, что украинская компания GlobalMoney стала поставщиком игровых сервисов Wargaming LLC для мобильных операторов Украины Vodafone и Kyivstar. Система GlobalMoney обрабатывает платежи, поступающие с баланса украинских мобильных операторов для пополнения игровых аккаунтов World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships. Народный депутат Украины Александр Дубинский в августе 2020 года опубликовал на своем сайте dubinsky.ua информацию о том, что Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины (СБУ) проводит контрразведовательное расследование №3463. В связи с ним, банки схемы уже получили от Службы безопасности требование предоставить информацию о движении денежных средств клиентов компании GlobalMoney.

Расследование ведется на основании акта проверки финмониторингом Национального банка Украины. По данным Службы безопасности Украины, в 2018-2020 годы группа лиц внедрила противоправные финансовые механизмы, направленные на уклонение от налогов и легализацию (отмывание) грязных денег в особо крупных размерах. Основным участником преступной схемы, по данным следователей СБУ является руководство и собственники компании GlobalMoney. В противозаконной схеме также замешены и другие компании. В 2015 году влиятельная украинская газета «Зеркало недели» опубликовало материал о том, что СБУ и правоохранительные органы подозревают GlobalMoney в перевода наличных денег из неподконтрольных Украине территорий «ЛНР»/ДНР», а также финансировании террористических группировок, которые действуют на этих территориях.

В конце 2020 года фирма GlobalMoney попала в очередной скандал. Украинские правоохранительные органы обвинили крупного продавца электроники сеть магазинов «АЛЛО» в том, что она уходила от налогообложения с помощью электронных денег платежной системы GlobalMoney. Уголовное дело еще расследуется. Официальными собственниками компании GlobalMoney являются Владимир Карпов и Константин Тверитин. Однако, журналисты и правоохранители на основании фактов полагают, что реальным собственником компании GlobalMoney является Вячеслав Стрелковский, который тесно связан бизнесом в Чехии с Владимиром Карповым. Эти люди и члены их семьей совместно владеют несколькими фирмами в Чехии. Например, чешская фирма Fishki.Cz as принадлежит жене Вячеслава Стрелковского Диане Стрелковской и Владимиру Карпову. Данные подтверждаются официальные органы Чехии. Американские журналисты из издания California Herald совместно с украинскими журналистами провели расследование о преступной деятельности Вячеслава Стрелковского и его фирм. В Украине этот человек создал и контролирует ряд фирм, через которые отмываются «грязные» деньги, в том числе крупных компаний, которые хотят уйти от уплаты налогов.

Речь идет о десятках миллионов долларов в год. За эти деньги покупается дорогая недвижимость на Украине, Чехии, странах Европы, а также даются взятки и коррумпируются украинские чиновники. Именно масштабная коррупция позволяет работать Вячеславу Стрелковскому, его компаниям, в том числе GlobalMoney в Украине. Украинская власть, президент Украины Владимир Зеленский не может остановить эту коррупции и преступную деятельность Вячеслава Стрелковского, против фирм которого украинские правоохранительные органы возбудили уголовные дела. «В схему «конвертационного центра» Вячеслава Стрелковского входят десятки предприятий, обществ, оказывающих услуги по незаконному формированию расходов для реально действующих субъектов хозяйствования. В дальнейшем эти средства конвертируют в наличные через банковские учреждения, физических лиц, предприятия-импортеры, оптовые склады. За незаконную роботу этот конвертационный центр берет процентное вознаграждение 10-15% от проконвертированной суммы. Впоследствии последние возвращают средства клиентам — реально действующим предприятиям — вместе с незаконно оформленными бухгалтерскими и налоговыми документами», — пишут американские СМИ.

Американских и украинских журналистов задаются вопросом: почему компания Wargaming LLC решила сотрудничать с компанией GlobalMoney, которую обвиняют в отмывании денег, финансировании терроризма и других преступлениях. Поскольку значительная часть денег, которые проходят через платежную систему GlobalMoney связаны с отмыванием. Они считают, что финансовые счета компании Wargaming LLC и Hellenic Bank, которые принадлежат этой компании, должны быть проверены правоохранительными органами США, европейских стран, в том числе Кипра, поскольку через Украину и компанию GlobalMoney на эти счета заходят «грязные» деньги.