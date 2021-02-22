“Велике будівництво”: что сделают в 2021 году

Президент поделился амбициозными инфраструктурными планами

В Украина в 2021 году в рамках программы «Большая стройка» построят:

4,5 тыс. км государственных дорог;

2 тыс. км местных дорог.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума «Украина 30″.

Кроме того, на 2021 год запланировано начало реализации реконструкции киевской окружной дороги протяженностью в 150 км. Также появится трасса М-30 – самая длинная дорога, протяженностью в 1,4 тыс. км, которая соединит Восток и Запад.

Зеленский напомнил, что в 2020 году в стране удалось построить 6,5 тыс. км дорог (4 тыс. км государственного значения и 2,5 тыс. км – местного).

«Все думали, что хорошие дороги и Украина – это фантастика, мы доказали, что это может стать реальностью», – сказал президент.

Другие направления работы в сфере инфраструктуры:

Восстановление мостов.

В 2020 году уже реконструировано 216 сооружений, а также сдана в эксплуатацию первая очередь моста через Днепр в Запорожье. В 2021 году начнется строительство еще одного моста через Днепр в Кременчуге. Всего же за 5 лет программы в Украине планируется восстановить 1 300 мостов.

Реконструкция железной дороги.

Стартует новая программа City-экспресс, по которой планируется обновление подвижного состава, в том числе для пригородного сообщения. По словам президента, Крюковский вагоностроительный завод уже имеет госзаказ и изготавливает вагоны для «Укрзализныци».

Развитие региональных аэропортов в 16 городах.

Концессия портов и развитие водного транспорта.

Отдельным пунктом программы президент выделил проект «Большая реставрация», в ходе которого за три года планируют отреставрировать около 150 замков, музеев, театров и других объектов туристической инфраструктуры.

Продолжится также строительство и реконструкция школ, садиков, спортивных объектов, больниц и приемных больничных отделений. В 2020 году уже были восстановлены сотни объектов социальной инфраструктуры.

«Большая стройка» – это не просто красивая рекламная картинка, это не только импульс для роста нашей экономики и ВВП. Инфраструктура – это отношение государства к своим людям. Это то, чем все мы пользуемся сегодня, пользуемся каждый день, и это то, что останется после нас», – сказал Зеленский.

После запуска программы «Большая стройка» ремонт 1 км дороги стал обходиться государству дешевле на 4,5 млн грн.

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