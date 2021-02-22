Украина получит 15 млн доз Novavax – Степанов

Глава МОЗ сообщил, что договорился о дополнительных пяти тысячах доз вакцин американской компании Novavax, однако поставки будут не ранее июля.

Украина получила подтверждение на поставку еще пяти миллионов доз вакцины против коронавируса от американской компании Novavax. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщил глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

«Еще одна позитивная новость из индийского Пуне и крупнейшего в мире производителя вакцин Serum Institute. Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax», – написал министр.

По его словам, Украина получит пять миллионов дополнительных доз вакцины NovaVax, договоренность закрепят подписанием договора.

«Общий объем вакцин NovaVax, который мы ожидаем в Украине, на сегодня составляет 15 млн. Напомню, что поставки вакцины NovaVax запланированы начиная с июля 2021″, – написал Степанов.

Тем временем заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова заявила, что вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прибудет в Украину в ближайшие дни. Первая партия уже находится на прямом маршруте в Украину.

По ее словам, вакцинация начнется в Украине согласно утвержденном графику – в феврале.

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