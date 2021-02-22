В Украине более 1,3 млн случаев COVID

За минувшие сутки госпитализировали почти полторы тысячи больных с коронавирусом, скончалось 53 пациента.

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 3 206 новых случаев COVID-19. Летальных случаев – 53. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

«3 206 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 февраля 2021 года. В частности, заболели 216 детей и 78 медработников», – говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1443 человека;

летальных исходов – 53;

выздоровели – 1353 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 20 183 (в том числе методом ПЦР – 13 513, методом ИФА – 2465, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 4205).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1 307 662 лица;

выздоровели – 1 147 426 человек;

летальных исходов – 25 156;

проведения ПЦР-тестов – 6 714 484.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 169 случаев;

Винницкая область – 328 случаев;

Волынская область – 75 случаев;

Днепропетровская область – 126 случаев;

Донецкая область – 12 случаев;

Житомирская область – 285 случаев;

Закарпатская область – 233 случая;

Запорожская область – 50 случаев;

Ивано-Франковская область – 515 случаев;

Киевская область – 166 случаев;

Кировоградская область – 5 случаев;

Луганская область – 12 случаев;

Львовская область – 279 случаев;

Николаевская область – 123 случая;

Одесская область – 124 случая;

Полтавская область – 75 случаев;

Ровенская область – 36 случаев;

Сумская область – 60 случаев;

Тернопольская область – 129 случаев;

Харьковская область – 50 случаев;

Херсонская область – 24 случая;

Хмельницкая область – 6 случаев;

Черкасская область – 38 случаев;

Черновицкая область – 259 случаев;

Черниговская область – 27 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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