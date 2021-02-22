В Украине более 1,3 млн случаев COVID
За минувшие сутки госпитализировали почти полторы тысячи больных с коронавирусом, скончалось 53 пациента.
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 3 206 новых случаев COVID-19. Летальных случаев – 53. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
«3 206 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 февраля 2021 года. В частности, заболели 216 детей и 78 медработников», – говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1443 человека;
- летальных исходов – 53;
- выздоровели – 1353 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 20 183 (в том числе методом ПЦР – 13 513, методом ИФА – 2465, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 4205).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1 307 662 лица;
- выздоровели – 1 147 426 человек;
- летальных исходов – 25 156;
- проведения ПЦР-тестов – 6 714 484.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 169 случаев;
- Винницкая область – 328 случаев;
- Волынская область – 75 случаев;
- Днепропетровская область – 126 случаев;
- Донецкая область – 12 случаев;
- Житомирская область – 285 случаев;
- Закарпатская область – 233 случая;
- Запорожская область – 50 случаев;
- Ивано-Франковская область – 515 случаев;
- Киевская область – 166 случаев;
- Кировоградская область – 5 случаев;
- Луганская область – 12 случаев;
- Львовская область – 279 случаев;
- Николаевская область – 123 случая;
- Одесская область – 124 случая;
- Полтавская область – 75 случаев;
- Ровенская область – 36 случаев;
- Сумская область – 60 случаев;
- Тернопольская область – 129 случаев;
- Харьковская область – 50 случаев;
- Херсонская область – 24 случая;
- Хмельницкая область – 6 случаев;
- Черкасская область – 38 случаев;
- Черновицкая область – 259 случаев;
- Черниговская область – 27 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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