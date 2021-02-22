В ЕС анонсировали санкции по Навальному

Министры иностранных дел стран ЕС 22 февраля обсудят действия в отношении России в связи с делом Навального.

Евросоюз вероятней всего введет новые санкции в отношении России в связи с делом оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью, сообщает в понедельник, 22 февраля, DW.

Он отметил, что Брюссель не потерпит нарушения прав человека и не намерен успокаиваться по этому вопросу.

Слова Ассельборна прозвучали в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС, участники которой обсудят дальнейшие действия в отношении Москвы.

Новые санкционные меры должны быть юридически неоспоримыми, считает Ассельборн. При этом люксембургский министр допускает, что санкции не произведут должного эффекта на Москву. Он допустил, что низшая точка в отношениях ЕС и России еще не достигнута.

В свою очередь, глава российской миссии при ЕС Владимир Чижов заверил, что Москва «будет готова ответить» в случае новых «нелегитимных односторонних» мер. Решения ЕС по России являются «нелогичными и поразительно политизированными», приводят СМИ слова Чижова.

Тем временем министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призовет ООН принять меры против систематического нарушения прав человека в России. Об этом говорится в заявлении, распространенном министерством.

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