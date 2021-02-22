Украина и Польша обратились к Байдену из-за СП-2

МИД Украины и Польши в совместном обращении призвали Байдена не допустить завершения строительства газопровода Северный поток-2.

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство газопровода Северный поток-2. Их обращение в понедельник, 22 февраля, опубликовано в издании Politico.

«Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта», – заявили дипломаты.

Украина и Польша предостерегают от завершения строительства трубопровода. В заявлении говорится, что Запад «не может позволить себе отступить перед лицом шантажа, который противоречит всему, за что мы выступаем».

«Если проект окажется успешным, Россия может попытаться убедить украинскую общественность в том, что Западу безразличны его собственные принципы и, в конечном итоге, безопасность и процветание Украины», – подчеркнули главы дипломатии двух стран.

Говоря о поддержке проекта Германией, они отметили, что уважают право Берлина высказывать свою точку зрения.

Главы МИД двух стран отметили, что давно предупреждали об опасности, связанной с этим проектом. В заявлении говорится, что их услышали в Конгрессе США, который настаивал на принятии мер, направленных на то, чтобы остановить газопровод.

Они также отметили, что Запад, возглавляемый Соединенными Штатами, не может позволить себе отступить перед лицом шантажа РФ.

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