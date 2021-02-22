Hyundai даст Украине $2 млн на скоростные пути
В компании заявили, что готовы предоставить финансирование нескольких проектов. Особенно заинтересованы в строительстве скоростной железной дороги и поставке 10 новых скоростных электрических поездов.
Южнокорейская компания Hyundai выделит Украине на грантовой основе два миллиона долларов на разработку предварительного технико-экономического обоснования (пре-ТЭО) для строительства скоростной железной дороги евроформата. Об этом в понедельник, 22 февраля, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе форума Украина-30. Инфраструктура.
«В марте у нас выезжает (в Корею – ред.) делегация из представителей Министерства инфраструктуры и представителей Укрзализныци. Там будет подписано, в том числе, меморандумы… Выделяют грантов два миллиона долларов на разработку пре-ТЭО для реализации этого проекта, также подписываются соглашения о сотрудничестве и готовим межправительственное соглашение, чтобы реализовать этот очень масштабный проект», – рассказал Криклий.
Позже вице-президент подразделения коммерческого транспорта и энергетики Hundai Юн Сук Чой во время видео-включения на форуме также выразил поддержку компании в развитии отрасли железнодорожного транспорта в Украине.
«Для создания железнодорожной отрасли в Украине корпорация Hyundai как долгосрочный партнер желает присоединиться к вашему плану развития. На этом этапе мы готовы предоставить финансирование нескольких проектов. Особенно мы заинтересованы в строительстве скоростной железной дороги и поставке новых 10 скоростных электрических поездов с 90 вагонами HRCS2″.
Он отметил, что в компании ожидают поддержки проектов со стороны правительства Кореи – речь идет о предоставлении Украине 10 скоростных поездов.
Юн Сук Чой отметил, что ведутся переговоры о возможности инвестировать в Украину «и передавать технологии для локализации производства сложных технологий». Кроме того, представитель Hyundai пригласил президента Украины и правительственных представителей на объект Hyundai в Корее.
Новости по теме
Российские железные дороги (РЖД) с 11 декабря 2017 года полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины.
На сайте «Российских железных дорог» появилось сообщение о двух пассажирских поездах Донецк-Москва-Петербург, которые отправятся с территории самопровозглашенной «ДНР» и проедут через Харьковскую область.
Донецкая железная дорога объявила о планах возобновления железнодорожного сообщения между Луганском и Киевом с 21 сентября. Поезд состоит из десяти вагонов, из которых пять — плацкартные.