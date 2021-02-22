Hyundai даст Украине $2 млн на скоростные пути

В компании заявили, что готовы предоставить финансирование нескольких проектов. Особенно заинтересованы в строительстве скоростной железной дороги и поставке 10 новых скоростных электрических поездов.

Южнокорейская компания Hyundai выделит Украине на грантовой основе два миллиона долларов на разработку предварительного технико-экономического обоснования (пре-ТЭО) для строительства скоростной железной дороги евроформата. Об этом в понедельник, 22 февраля, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе форума Украина-30. Инфраструктура.

«В марте у нас выезжает (в Корею – ред.) делегация из представителей Министерства инфраструктуры и представителей Укрзализныци. Там будет подписано, в том числе, меморандумы… Выделяют грантов два миллиона долларов на разработку пре-ТЭО для реализации этого проекта, также подписываются соглашения о сотрудничестве и готовим межправительственное соглашение, чтобы реализовать этот очень масштабный проект», – рассказал Криклий.

Позже вице-президент подразделения коммерческого транспорта и энергетики Hundai Юн Сук Чой во время видео-включения на форуме также выразил поддержку компании в развитии отрасли железнодорожного транспорта в Украине.

«Для создания железнодорожной отрасли в Украине корпорация Hyundai как долгосрочный партнер желает присоединиться к вашему плану развития. На этом этапе мы готовы предоставить финансирование нескольких проектов. Особенно мы заинтересованы в строительстве скоростной железной дороги и поставке новых 10 скоростных электрических поездов с 90 вагонами HRCS2″.

Он отметил, что в компании ожидают поддержки проектов со стороны правительства Кореи – речь идет о предоставлении Украине 10 скоростных поездов.

Юн Сук Чой отметил, что ведутся переговоры о возможности инвестировать в Украину «и передавать технологии для локализации производства сложных технологий». Кроме того, представитель Hyundai пригласил президента Украины и правительственных представителей на объект Hyundai в Корее.

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