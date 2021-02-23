Британское правительство снимает карантинные ограничения

Заявление об этом сделал премьер-министр страны Борис Джонсон в понедельник, 22 февраля, в ходе выступления в парламенте.

По словам главы правительства, отмена карантина будет проходить в четыре этапа.

Так, в первую очередь откроются учебные заведения, гражданам разрешат встречаться на улице группами до шести человек, снимут запреты на групповые занятия спортом на открытом воздухе, откроются теннисные корты и поля для гольфа, игры в футбол и крикет.

На втором этапе, который начнется, по словам Джонсона, не ранее 12 апреля, смогут открыться магазины, торгующие предметами не первой необходимости, парикмахерские, салоны красоты и спортзалы, а также зоопарки, парки развлечений, кинотеатры на открытом воздухе, библиотеки и музеи. Заведения общепита смогут обслуживать клиентов за столиками на улице.

На третьем этапе, с 17 мая, намерены открыть пабы, рестораны, кинотеатры, отели. Разрешат организовывать свадьбы, похороны, торжественные приемы с количеством гостей до 30 человек.

На этом же этапе власти Британии планируют возобновить полноценное авиасообщение с другими странами.

На последнем этапе, с 21 июня, предварительно, будут сняты все ограничения. Однако, предупредил премьер, есть вероятность введения массового тестирования участников мероприятий с большим количеством людей. Кроме того, сохранятся требования носить маски, соблюдать дистанцию и, по возможности, работать удаленно.

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