Путин и Лукашенко провели переговоры

В Красной Поляне под Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко.

Путин подчеркнул, что Россия остается самым крупным торговым партнером для соседней республики, отмечает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что переговоры будут длительными, а официальное белорусское агентство БелТА сообщило, что лидеры «подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах».

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