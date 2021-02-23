Путин и Лукашенко провели переговоры
В Красной Поляне под Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко.
Путин подчеркнул, что Россия остается самым крупным торговым партнером для соседней республики, отмечает РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что переговоры будут длительными, а официальное белорусское агентство БелТА сообщило, что лидеры «подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах».
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