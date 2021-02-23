НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
04:05 23 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Путин и Лукашенко провели переговоры

В Красной Поляне под Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко.

Путин подчеркнул, что Россия остается самым крупным торговым партнером для соседней республики, отмечает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что переговоры будут длительными, а официальное белорусское агентство БелТА сообщило, что лидеры «подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах».

Источник:
Тэги: Путин, Лукашенко, переговоры

Новости по теме

Россия одобрила кредит для Беларуси в $1,5 млрд

Появилась первая информация о встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая проходит в Сочи.

Лукашенко – Путину: Надо держаться с нашим братом

Белорусский президент поблагодарил российского за поддержку после выборов, отметив, что Минск и Москва «выдержали урок».

Теракт в Петербурге не отвлек Путина и Лукашенко от переговоров по газу

Лидеры двух государство проигнорировали взрыв в метро, ни словом о нем не обмолвившись в ходе итоговой пресс-конференции.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты