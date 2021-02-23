Тихановская призвала белорусов выйти на улицы 25 марта
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала сторонников оппозиции снова выйти на улицы 25 марта – в день провозглашения независимости.
«Призываю всех белорусов готовиться к этому дню уже сейчас: мобилизовать протестный дух, выстраивать безопасные сообщества, планировать возвращение на улицы собственных городов», – написала Тихановская.
Ранее экс-кандидат в президенты дала интервью швейцарской газете Le Temps, в котором призналась, что на данный момент оппозиционные силы проиграли «борьбу за улицу», и что для победы над режимом Александра Лукашенко потребуется больше времени, чем планировалось. При этом она выразила надежду, что массовые протесты в стране могут продолжиться весной.
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