В Грузии полиция задержала главу партии Саакашвили

Утром 23 февраля полиция ворвалась в офис лидера оппозиции, главы основанной Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение» Никанора Мелии.

Политика задержали, пишет Reuters.

На обнародованных кадрах видно, что правоохранители штурмовали офис, в котором забаррикадировался Мелия с коллегами. Спецназовцы сначала не могли попасть в офис, потому что сотни сторонников оппозиции пытались их не пропустить.

Противостояние продолжалось примерно полчаса, после чего правоохранители ворвались в здание через окна, пустили слезоточивый газ и задержали Мелию.

Мелию обвиняют в подстрекательстве к насилию во время уличных антироссийских протестов 2019 года. Сам он считает это дело политически мотивированным.

17 февраля суд в Тбилиси постановил арестовать Мелию якобы за отказ внести залог. С того дня сторонники оппозиции ежедневно дежурили в офисе, чтобы не дать арестовать политика.

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