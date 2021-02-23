В Грузии полиция задержала главу партии Саакашвили
Утром 23 февраля полиция ворвалась в офис лидера оппозиции, главы основанной Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение» Никанора Мелии.
Политика задержали, пишет Reuters.
На обнародованных кадрах видно, что правоохранители штурмовали офис, в котором забаррикадировался Мелия с коллегами. Спецназовцы сначала не могли попасть в офис, потому что сотни сторонников оппозиции пытались их не пропустить.
Противостояние продолжалось примерно полчаса, после чего правоохранители ворвались в здание через окна, пустили слезоточивый газ и задержали Мелию.
Мелию обвиняют в подстрекательстве к насилию во время уличных антироссийских протестов 2019 года. Сам он считает это дело политически мотивированным.
17 февраля суд в Тбилиси постановил арестовать Мелию якобы за отказ внести залог. С того дня сторонники оппозиции ежедневно дежурили в офисе, чтобы не дать арестовать политика.
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Партия будет называться «Счастливая Грузия», а ее главный офис будет размещаться в Тбилиси. Партия не разделяет ценности «Русского мира» и поддерживает европейские, отметил Черновецкий.