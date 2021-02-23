Украина проведет военные учения на границе с Крымом
Целью учений украинских десантников является совершенствование способности реагировать на опасность как с воздуха, так и с морского побережья.
По словам командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергея Наева, целью учений украинских десантников является совершенствование способности реагировать на опасность как с воздуха, так и с морского побережья.
Он отметил, что подразделения противовоздушной обороны отработают выявление и уничтожение с воздуха вражеского десанта.
Также в ходе учений будут проведены практические занятия по предотвращению высадки с кораблей вероятных подразделений противника и их дальнейшему уничтожению резервами войск.
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