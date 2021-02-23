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Главная » Украина » Происшествия
16:00 23 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве арестовали администратора «групп смерти»

Женщину с психическими расстройствами поместили в лечебное учреждение, в группы она втянула 13 подростков.

В Киеве арестовали администратора «групп смерти». Об этом сообщает муниципальная варта столицы в понедельник, 22 февраля.

«Им оказалась женщина с психическими расстройствами. Ее поместили в лечебное учреждение. За все время она втянула 13 подростков, подстрекая их к самоубийству», – сказано в сообщении.

Напомним, 16 февраля две семиклассницы отравились в городе Боярка, приняв по 40 таблеток спазмолитического препарата Дротаверин. Перед этим в одной из соцсетей они посмотрели видео с призывом попробовать этот препарат. Позже девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девушки, ее 12-летнюю подругу доставили в медучреждение.

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Тэги: Киев, задержание, группы смерти, администратор

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