Цена на газ в Европе упала ниже $200
Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг наполненности в 38,52%. Это ниже среднего показателя за предыдущие пять лет.
В Европе спотовая цена на природный газ опустилась ниже психологического уровня в $200 за тысячу кубометров на фоне сильной оттепели. Об этом сообщает Интерфакс в понедельник, 22 февраля.
«После морозного фронта Зверь с Востока-2 Европу накрыла волна небывало теплого воздуха. Температура растет уже неделю и в среду воздух прогреется до почти летнего уровня», – говорится в сообщении.
Указано, что на нидерландском хабе TTF, который задает ценовой тренд по всему миру, цена газа с поставкой во вторник снизилась до $199 за тысячу кубометров. В ходе текущей зимы выше $200 котировки голубого топлива держались два месяца – с последней декады декабря.
«За это время был взлет до $335 в середине января. В среднем зимние цены на TTF складываются следующим образом: $202 за декабрь, $257 за январь и промежуточный итог $223 за тысячу кубометров за февраль», – говорится в публикации.
Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы тем временем достиг наполненности в 38,52%. Это на 5,6% ниже среднего показателя за предыдущие пять лет.
Поступление газа с терминалов СПГ в газотранспортную сеть Европы в феврале хоть и снижается в годовом выражении на треть, но оно все же примерно в полтора раза выше, чем в январе.
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