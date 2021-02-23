В Крыму традиционные сорта винограда под угрозой исчезновения

Виноград пострадал из-за того, что теплая зимняя погода на полуострове резко сменилась морозами в феврале.

В аннексированном Крыму из-за резкой смены погоды и вредителей под угрозой исчезновения традиционные сорта винограда. Об этом сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма в понедельник, 22 февраля.

«В оккупированном Крыму могут исчезнуть некоторые сорта винограда. Как утверждают крымские «специалисты», это может быть связано с тем, что текущий февраля выдался на полуострове морозным, однако перед похолоданием был достаточно теплый период», – сказано в сообщении.

Речь идет о ранних сортах винограда, использующихся для виноделия, – о Алиготе, Жемчужине Саба, Иршаи Оливера, Королеву виноградников, Ранний Магарач, Пино Нуар и другие.

Из-за теплых зим лоза этих сортов в последние годы выгоняет почки раньше обычного, а поздние весенние заморозки наносят непоправимый вред. В связи с этим виноделы вынуждены отказываться от раннеспелых сортов и переходить на лозу более поздних сроков созревания.

При этом эти сорта оказываются под угрозой, так как легкий непродолжительный мороз уничтожает вредителей, а если зима теплая, то вредители выживают.

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