Украинцам рассказали, как записаться на вакцинацию
Запись на вакцинацию будет доступна с марта, однако, сама вакцинация для людей, не входящих в группы риска, в обозримом будущем доступна не будет.
Все желающие смогут, начиная с 1 марта, записаться в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19. Соответствующая услуга будет доступна через приложение Дія, и портал Дія, а также контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19. Об этом на брифинге во вторник, 23 февраля, рассказал заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.
«Минздрав совместно с Минцифры увеличили количество услуг, которые может получить гражданин в своем смартфоне или с компьютера, не выходя из дома. Мы создали услугу – запись в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19, который будет доступен в приложении и на портале Дія. Это очень важно и касается украинцев, которые хотят записаться в очередь (на вакцинацию) в возрасте от 18 до 59 лет», – сообщил Кучер.
Он напомнил, что в соответствии с дорожной карты вакцинации предусмотрена следующая последовательность вакцинации:
- на первом этапе будут вакцинировать медработников больниц, которые работают с больными COVID-19, жителей заведений для пожилых людей, военнослужащих в зоне проведения ООС;
- на втором этапе – медработников, людей в возрасте 80+ и социальных работников;
- на третьем этапе – людей в возрасте от 65 лет, работников критически важных структур, государственной безопасности, работников сферы образования;
- на четвертом этапе – людей от 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, лиц, работающих и отбывают наказание в местах лишения свободы.
Украинцы в возрасте от 18 до 59 лет, которые не входят в указанные группы вакцинации, могут вакцинироваться на пятом этапе.
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В ходе транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцины.
Сразу после прибытия вакцина будет одновременно развозиться 11 машинами по областным складам, пояснил Виктор Ляшко.
Поступление первых партий вакцин от коронавируса британской компании ожидается в ближайшие три дня, говорят в Минздраве.