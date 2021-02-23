Украинцам рассказали, как записаться на вакцинацию

Запись на вакцинацию будет доступна с марта, однако, сама вакцинация для людей, не входящих в группы риска, в обозримом будущем доступна не будет.

Все желающие смогут, начиная с 1 марта, записаться в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19. Соответствующая услуга будет доступна через приложение Дія, и портал Дія, а также контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19. Об этом на брифинге во вторник, 23 февраля, рассказал заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

«Минздрав совместно с Минцифры увеличили количество услуг, которые может получить гражданин в своем смартфоне или с компьютера, не выходя из дома. Мы создали услугу – запись в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19, который будет доступен в приложении и на портале Дія. Это очень важно и касается украинцев, которые хотят записаться в очередь (на вакцинацию) в возрасте от 18 до 59 лет», – сообщил Кучер.

Он напомнил, что в соответствии с дорожной карты вакцинации предусмотрена следующая последовательность вакцинации:

на первом этапе будут вакцинировать медработников больниц, которые работают с больными COVID-19, жителей заведений для пожилых людей, военнослужащих в зоне проведения ООС;

на втором этапе – медработников, людей в возрасте 80+ и социальных работников;

на третьем этапе – людей в возрасте от 65 лет, работников критически важных структур, государственной безопасности, работников сферы образования;

на четвертом этапе – людей от 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, лиц, работающих и отбывают наказание в местах лишения свободы.

Украинцы в возрасте от 18 до 59 лет, которые не входят в указанные группы вакцинации, могут вакцинироваться на пятом этапе.

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