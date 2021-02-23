Константин Паршин о продаже «Днепромлына»: Александр Вилкул не имеет к этому отношения

Продажа Паршиным одного из крупнейших мукомольных предприятий в Украине произошла в 2011 году.

Продажа Паршиным одного из крупнейших мукомольных предприятий в Украине произошла в 2011 году. В то время против бизнесмена было возбуждено уголовное дело. Сделка была вынужденной, сообщает сайт ОРД (ССЫЛКА), ссылаясь на интервью Паршина. Бизнесмен подробно рассказал, как ему пришлось стать бизнес-партнером крупного латифундиста и уже бывшего нардепа от БПП Вадима Нестеренко.

«В середине 2010 года в отношении меня по надуманным основаниям было возбуждено уголовное дело, мерой пресечения по которому стал арест. Кроме того, началось давление со стороны государственных органов на компании нашей группы – проверки, уголовные дела, стандартный набор мероприятий. Я понимал, что, скорее всего, целью этих мероприятий было устранение меня от фактического управления группой и оказание морального давления, в том числе, и на моих партнеров. Так, в принципе, и получилось. Наши партнеры по аграрному направлению и по владению компанией «Днепромлын» заявили о своем желании выйти из совместного бизнеса и предложили выкупить их долю, или продать ее третьему лицу, с которым они уже вели переговоры. Этим третьим лицом оказался Вадим Нестеренко. С учетом всей сложившейся ситуации, наша группа не имела финансовой возможности выкупить их долю, поэтому мы были вынуждены начать переговоры с Вадимом. В итоге, он зашел партнером на «Днепромлын». И буквально через несколько дней я вышел из СИЗО. Вот такое вот странное стечение обстоятельств. Но партнерами мы были совсем недолго. По условиям соглашения, Вадим должен был выполнить ряд обязательств. В частности, это касалось поставок зерна на «Днепромлын». Эта поставка была важна. От нее зависела дальнейшая работа предприятия, да и группа в целом. Эти обязательства Вадим не выполнял и это могло прежде всего привести к банкротству предприятия и спровоцировать возникновение конфликтной ситуации между партнерами. В этот момент мы не владели достаточными ресурсами для обеспечения защиты своих интересов в такого рода сложном конфликте. Да и уголовное дело, как инструмент давления на меня, закрыто в тот момент еще не было. При такой совокупности обстоятельств, единственным выходом было решение о продаже нашей доли в «Днепромлыне». На этот момент Вадим Нестеренко уже был нашим партнером, и это делало невозможным продажу нашей доли третьим лицам, с юридической и экономической точки зрения. Поэтому мы сформулировали предложение ему о продаже нашей доли», – рассказывает Константин Паршин.

Сейчас за уже бывшие активы Константина Паршина разворачивается новая корпоративная война: бизнесмен прокомментировал статьи, в которых Вадим Нестеренко называет владельцем «Днепромлына» бывшего губернатора Александра Вилкула. Предприниматель утверждает – с Вилкулом он никогда не был знаком и никакие сделки не заключал. Одиозного политика искусственно привязывают к скандалу.

«С Александром Вилкулом я не знаком. Недавнее упоминание Вадимом Нестеренко о том, что Александр Вилкул является стороной в сделке по «Днепромлыну» вызвало лично мое недоумение. Переговоры о продаже мы всегда вели только с ним, стороной сделки был только он. С какой целью он искажает факты, мне непонятно. Могу лишь предположить, что это очередной прием для привлечения внимания к возникшей ситуации и формирования к себе позитивного общественного отношения», – пояснил Паршин.