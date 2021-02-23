Стерненко совершил попытку самоподжога прямо во время митинга против остановки строительства микрорайона Варшавский

Сегодня обманутый вкладчик Иван Стерненко попытался совершить самоподжог на акции протеста возле столичного ЖК Варшавский.

Он пришел туда вместе с другими семьями обманутых инвесторов. Они установили палатки и требовали возобновить строительство Варшавского микрорайона. Известный рейдер Влада Молчанова, которая «крышует» этот комплекс, давать объяснения отказалсь.

После того, как к протестующим в который раз снова никто не вышел, участник акции Иван Стерненко облил себя бензином из канистры и пробовал поджечь с криками «Верните наше жилье».

Напомним, Влада Молчанова является одной из владельцев сети Novus, обвиняется в рейдерстве рынка «Столичный», а также в связях с оккупационными властями Крыма. Против нее уже возбуждено четыре уголовных дела.