США введут санкции против России за кибератаки и отравление Навального
Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на американских чиновников, осведомленных в этом процессе.
Администрация президента США Джо Байдена готовит санкции и ряд других мер против России за хакерские атаки, в частности взлом систем компании SolarWinds и правительственными учреждений, а также отравление российского оппозиционера Алексея Навального.
В администрации разрабатывают меры, направленные на то, чтобы России и другим противникам США было сложнее взломать сети федерального и частного секторов.
Кроме того, в администрации готовят заявление по установлению виновных во взломе, более жесткое, чем обнародованное американским разведывательным сообществом в январе, где говорилось, что Москва «скорее всего» стояла за взломом SolarWinds.
Администрация также работает над указом, который расширит возможности Министерства внутренней безопасности по обеспечению устойчивости правительственных сетей.
Новости по теме
Власти Германии намерены убедить администрацию Байдена в том, что работу газопровода смогут контролировать.
У Вашингтона и Москвы есть разногласия и по вопросам, связанным с отравлением Навального и его арестом.
Администрация президента Дональда Трампа перед самым его уходом объявила о санкциях против судна, которым РФ пытается достроить газопровод.