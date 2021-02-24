США введут санкции против России за кибератаки и отравление Навального

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на американских чиновников, осведомленных в этом процессе.

Администрация президента США Джо Байдена готовит санкции и ряд других мер против России за хакерские атаки, в частности взлом систем компании SolarWinds и правительственными учреждений, а также отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

В администрации разрабатывают меры, направленные на то, чтобы России и другим противникам США было сложнее взломать сети федерального и частного секторов.

Кроме того, в администрации готовят заявление по установлению виновных во взломе, более жесткое, чем обнародованное американским разведывательным сообществом в январе, где говорилось, что Москва «скорее всего» стояла за взломом SolarWinds.

Администрация также работает над указом, который расширит возможности Министерства внутренней безопасности по обеспечению устойчивости правительственных сетей.