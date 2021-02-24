В мэрии Харькова установят мемориальную доску Кернесу
Такое решение 23 февраля приняла городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды, информирует пресс-служба горсовета.
«Члены комиссии рассмотрели два вопроса по установлению мемориальных досок. Одну из них установят Геннадию Кернесу – Харьковскому городскому голове в 2010-2020 гг., кавалеру ордена «За заслуги» III степени и ордена «Патриот Отечества». Мемориальная доска будет установлена на фасаде здания Харьковского городского совета», – говорится в сообщении.
Как сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Александр Новак, памятный знак Геннадию Кернесу откроют за внебюджетные средства.
Также Кернесу планируется присвоить звание почетного гражданина города Харькова.
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