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02:19 24 Февраля 2021 Просмотров 256   КомментариевКомментарии

Немецкие волейболистки отказались играть в Катаре из-за запрета бикини

Карла Боргер и Юлия Зуде заявили о бойкоте соревнований по пляжному волейболу FIVB World Tour в Катаре.

Волейболисткам настоятельно рекомендуется выступать в трико и с длинными рукавами, чтобы максимально закрыть открытые участки женского тела, которые, согласно мусульманским традициям, не должны видеть посторонние.

«Мы играем при 30-40 градусах в полуденный зной и, конечно же, привыкли играть в бикини. Это единственная страна и единственный турнир, где организаторы указывают нам на подобные вещи. Это неприемлемо», – заявила Боргер в интервью Deutschlandfunk.

Katara Cup, который пройдет в Дохе с 8 по 13 марта, – первый женский турнир уровня World Tour по пляжному волейболу в Катаре, где уже семь лет проводятся аналогичные соревнования для мужчин.

Международная федерация FIVB обосновала требования к одежде уважением к традициям страны-организатора.

Отметим, 32-летняя Боргер и 33-летняя Зюде занимают 16-е место в мировом рейтинге.

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Тэги: волейбол

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