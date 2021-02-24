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03:22 24 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия наращивает ядерный потенциал в Крыму

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время выступления на Конференции по разоружению.

Дипломат отметил, что действия России подрывают архитектуру глобальной безопасности, поскольку нарушают целый ряд международных документов, касающихся, в частности, оружия массового поражения.

«Гибридная агрессия России против Украины подрывает архитектуру глобальной безопасности, построенную на таких основополагающих международных документах, как Договор о нераспространении ядерного оружия, Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие», – отметил Кулеба.

Глава МИД отметил, что Украина готова содействовать возобновлению эффективной работы конференции, в частности принять активное участие в разработке Договора о запрещении производства материалов для расщепляющегося ядерного оружия или материалов для других ядерных взрывных устройств.

Он также выразил готовность Украины принять участие в создании универсального документа, который предоставлял бы эффективные гарантии безопасности для неядерных государств-участников Договора о нераспространении ядерного оружия.

В то же время Кулеба призвал присутствующих рассматривать временную оккупацию Крымского полуострова и развязывание Россией вооруженного конфликта в отдельных районах Донбасса как угрозу ее военной экспансии на восток и юг Европейского континента.

Источник:
Тэги: Россия, ядерное оружие, оккупированный Крым

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