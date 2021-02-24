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07:49 24 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина обвиняет Россию в политических убийствах

Европейский суд по правам человека зарегистрировал очередную, девятую по счету жалобу Украины против России.

На месте убийства Максима Шаповала

Как сообщается на сайте суда, речь идет о системной практике политических убийств как в России, так и за рубежом, в том числе на территории стран – членов Совета Европы. Правительство Украины утверждает, что убийства санкционированы российским государством.

В жалобе говорится, что Россия не расследует политические убийства на своей территории и чинит препятствия расследованию спецопераций по ликвидации своих противников за рубежом.

По мнению украинских властей, действия России нарушают статью 2 Европейской Конвенции о защите прав человека (право на жизнь).

В сообщении Минюста Украины упоминаются убийства, совершенные с 2014 года на территории страны сотрудниками российских спецслужб, завербованными ими людьми и представителями оккупационных администраций «ЛНР» и «ДНР». Россия не только не проводит эффективное расследование этих случаев, но и перекладывает ответственность за них на Украину, отмечают в министерстве.

«Речь идет о системных убийствах тех, кого считают врагами России, как то сотрудников военной разведки и СБУ, которых убили в Киеве и Мариуполе», – цитирует «Европейская правда» замминистра юстиции Украины Ивана Лищину. 17 марта 2017 года в центре Мариуполя была взорвана машина замначальника контрразведки донецкого главка СБУ, полковника Александра Хараберюша; он погиб. 27 июня 2017 года в Киеве в своем автомобиле был взорван полковник Главного управления разведки Минобороны Украиры Максим Шаповал.

Лищина подтвердил, что в жалобе также идет речь об отравлении Алексея Навального. При этом не утверждается, что это покушение как-то связано с Украиной. «Нет обязанности странам обосновывать нашу связь с жалобой, наше государство просто сообщает о системном нарушении прав человека другим государством, а именно Российской Федерацией», – пояснил чиновник.

Также в жалобе фигурируют убийства, совершенные за пределами стран – членов Совета Европы. Речь, в частности, идет об убийстве в Катаре в 2004 году бывшего президента Чеченской Республики Ичкерия Зелимхана Яндарбиева – его машину взорвали сотрудники ГРУ, работавшие в российском посольстве. Это покушение, причастность властей России к которому доказано, стал в украинской жалобе доказательством того, что они в действительности практикуют убийства своих оппонентов.

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Тэги: Россия, Европейский суд по правам человека, убийства

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