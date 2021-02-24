Совсем скоро наступит весна. Но наступления тепла ждут не только люди, а и разнообразные насекомые, которые так и норовят попасть к нам в дом через открытые окна и балконные двери.

Антимоскитная сетка на двери — надежная защита

Совсем скоро наступит весна. Но наступления тепла ждут не только люди, а и разнообразные насекомые, которые так и норовят попасть к нам в дом через открытые окна и балконные двери. Избежать такого вторжения просто — поставить защиту. Антимоскитная сетка — надежная, нетоксичная, безопасная защита, которая позволит насладиться теплом и свежим воздухом без применения различных химических средств. Поэтому стоит разобраться с существующими вариантами сеток на двери.

Виды сеток на двери

В зависимости от типа крепления различают такие варианты:

Рамочная. Такая сетка крепится в дверной проем на навесах и может открываться точно так же как двери. Вариант удобный для балконов, которыми часто пользуются. Москитная сетка как бы «дублирует» двери — легко открывается и закрывается. Магнитные защелки фиксируют сетку в закрытом положении, поэтому она не может самопроизвольно открыться. Рамка изготовлена из прочного алюминия, что обеспечивает ее надежность и долговечность использования.

Сдвижная. Это вариант сетки, которая открывается, как купе. Оптимальное решение для дверей на террасах, поскольку сдвижной механизм существенно экономит пространство и позволяет расставить мебель или растения без учета траектории распахивания сетки на навесах. Однако такая сетка и стоит дороже.

Плиссе. Еще один вариант для широких дверей. Такой аксессуар можно поставить на двери шириной до 3 метров без задействования околодверного пространства и с возможностью регулирования ширины прохода.

Роллеты. Если проход не часто используется и постоянное открывание-закрывание сетки не входит в планы, есть возможность поставить защиту, которая сворачивается в рулон в специальный короб, монтируемый над дверьми с внешней стороны.

На магнитах. Сетка без рамочной конструкции напоминает штору, которая защищает вход, примагничиваясь краями к дверному проему.

Как купить сетку?

Простота в монтаже и использовании, презентабельный внешний вид плюс защита от насекомых и мусора, который поднимается с потоками ветра — это те качества антимоскитной сетки, которые убеждают принять решение о покупке. Ее, кстати, можно легко сделать на сайте vikna.ua, перейдя по ссылке https://vikna.ua/komplektuyushhie/dvernye-moskitnye-setki/

При необходимости можно усилить защиту, поставив полотно «антикошка», которое не позволит домашним любимцам выйти на улицу и не испортится от кошачьих когтей. Еще можно установить полотно «антипыль», которое благодаря форме ячеек надежно защитит помещение не только от тополиного пуха и листьев, но и от более мелкого мусора.