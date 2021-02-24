Болты ГБЦ: назначение, виды, нюансы выбора

Многие автовладельцы придают слишком мало внимания мелким деталям.

Многие автовладельцы придают слишком мало внимания мелким деталям. Нередко причинами аварий становятся несущественные элементы такие, как низкокачественные, износившиеся или неплотно затянутые болты. Особое внимание стоит уделить тормозной системе. Один из ее ключевых элементов – главный тормозной цилиндр. К нему с помощью крепежей подсоединены детали газораспределительного механизма. В качестве крепежей используются специальные болты. Они представляют собой цилиндрические стержни. С одной стороны этого элемента расположена резьба, а с другой – головка. Чтобы болты ГБЦ на Ланос выполняли свои функции, нужно грамотно подойти к их выбору.

Функция болтов ГБЦ

Конечно же, значение крепежей не такое большое, как двигателя или тормозной системы в целом. Однако эти элементы выполняют одну важную функцию – соединение блока цилиндров с головкой. Между ними располагается прокладка. Именно в нее вкручиваются болты. Если они установлены надежно, то прокладка хорошо защищает механизм от протекания масла и охлаждающей жидкости.

Как часто нужно менять крепежные элементы в ГБЦ?

У болтов нет определенного срока службы. Они подлежат замене в случае износа. Элементы сильно стираются, если двигатель часто разбирается. Также износ происходит из-за некачественной установки крепежей.

Самые распространенные дефекты:

разрушение ниток резьбы;

изменение формы;

деформация граней;

вытягивание тела;

разрушение шайб.

Не стоит использовать деформированные болты. Они могут негативно повлиять на работу всей тормозной системы.

Отличительные особенности крепежей

На рынке представлен колоссальный ассортимент деталей для крепления ГБЦ. Производители предлагают разные модификации. Их выбор зависит от конкретной марки и модели авто. Различия между болтами заключаются в следующем:

размер и форма головки;

толщина и длина стержня;

размер шага и направление резьбы;

прочность;

класс точности;

материал изготовления.

При покупке стоит отдавать выбор в пользу изделий из стали. Это прочный долговечный материал, который не подвержен коррозии. Резьба на болты наносится посредством нарезки или накатки.

Что нужно учитывать при покупке болтов для ГБЦ?

Как говорилось выше, модификация крепежей зависит от модели автомобиля. Поэтому при покупке болтов на Ланос необходимо учитывать модель. Беспроигрышным вариантом будет подбор детали по VIN-номеру. В таком случае удастся купить элемент, который по своим характеристикам будет максимально приближен к оригиналу. Если нет возможности указать VIN-номер, можно приобрести крепежи на основании модели машины. Продавец любого автомагазина подберет деталь для вашей модели авто. Вместе с болтом вам может понадобиться прокладка ГБЦ. Ее неисправности встречаются намного чаще, чем износ крепежных изделий.