Польская комиссия официально заявила, что самолет Качиньского взорвали
Об этом заявил в Сейме экс-министр национальной обороны Польши, депутат Сейма Антони Мацеревич
«Главный тезис, а точнее правда, таков, что самолет был уничтожен в результате взрыва», – сказал Мацеревич.
Он добавил, что взрывчатка была найдена на элементах разбитого самолета. Экс-министр отметил, что не знает, кто мог ее подложить, поскольку это должна установить прокуратура, а не комиссия, которая не имеет следственных полномочий.
Мацеревич также сообщил, что перед 11-й годовщиной трагедии комиссия намерена представить польской и международной общественной мысли «важную информацию» на тему отчета о причинах катастрофы.
Напомним, в результате авикатастрофы самолета Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года погибли президент Польши Лех Качинський, ряд высших должностных лиц страны, общественных деятелей и представителей духовенства – всего 96 человек.
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Следствие РФ одобрило запрос от компетентных органов Республики Польша на очередной осмотр обломков польского президентского самолета Ту-154М.
В среду должен быть опубликован официальный отчет технической комиссии, которая расследует причины трагедии.
В ближайшее время будут представлены ранее неизвестные материалы о авиакатастрофе под Смоленском, в которой погибли 96 человек, в том числе президент Польши.