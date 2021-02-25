Польская комиссия официально заявила, что самолет Качиньского взорвали

Об этом заявил в Сейме экс-министр национальной обороны Польши, депутат Сейма Антони Мацеревич

«Главный тезис, а точнее правда, таков, что самолет был уничтожен в результате взрыва», – сказал Мацеревич.

Он добавил, что взрывчатка была найдена на элементах разбитого самолета. Экс-министр отметил, что не знает, кто мог ее подложить, поскольку это должна установить прокуратура, а не комиссия, которая не имеет следственных полномочий.

Мацеревич также сообщил, что перед 11-й годовщиной трагедии комиссия намерена представить польской и международной общественной мысли «важную информацию» на тему отчета о причинах катастрофы.

Напомним, в результате авикатастрофы самолета Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года погибли президент Польши Лех Качинський, ряд высших должностных лиц страны, общественных деятелей и представителей духовенства – всего 96 человек.

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