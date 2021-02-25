НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
05:44 25 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Польская комиссия официально заявила, что самолет Качиньского взорвали

Об этом заявил в Сейме экс-министр национальной обороны Польши, депутат Сейма Антони Мацеревич

«Главный тезис, а точнее правда, таков, что самолет был уничтожен в результате взрыва», – сказал Мацеревич.

Он добавил, что взрывчатка была найдена на элементах разбитого самолета. Экс-министр отметил, что не знает, кто мог ее подложить, поскольку это должна установить прокуратура, а не комиссия, которая не имеет следственных полномочий.

Мацеревич также сообщил, что перед 11-й годовщиной трагедии комиссия намерена представить польской и международной общественной мысли «важную информацию» на тему отчета о причинах катастрофы.

Напомним, в результате авикатастрофы самолета Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года погибли президент Польши Лех Качинський, ряд высших должностных лиц страны, общественных деятелей и представителей духовенства – всего 96 человек.

Источник:
Тэги: Польша, Лех Качиньский, авиакатастрофа под Смоленском

Новости по теме

Россия позволит польским следователям изучить обломки самолета Качиньского

Следствие РФ одобрило запрос от компетентных органов Республики Польша на очередной осмотр обломков польского президентского самолета Ту-154М.

Причиной крушения Ту-154 под Смоленском был взрыв

В среду должен быть опубликован официальный отчет технической комиссии, которая расследует причины трагедии.

Целью Москвы было уничтожение Качинского, – министр обороны Польши

В ближайшее время будут представлены ранее неизвестные материалы о авиакатастрофе под Смоленском, в которой погибли 96 человек, в том числе президент Польши.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты