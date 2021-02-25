Внебрачная дочь Путина дала интервью СМИ

Луиза Розова, которую называют внебрачной дочерью президента РФ, дала первое официальное интервью российской версии журнала GQ.

Вопроса, действительно ли она является близкой родственницей главы государства, журналист не стал задавать. Однако он поинтересовался, считает ли она себя похожей на Владимира Путина. «Слушайте, по его юным фотографиям, наверное, да, похожа. Но, как оказалось, есть очень много людей, похожих на Владимира Владимировича [Путина]«, – ответила Луиза Розова.

Она добавила, что публикация расследования «Проекта» о ее семье изменила привычное течение жизни. «Это такая история, которая в один меняет твою жизнь. <…> Я была в какой-то прострации три дня. Это было так… Не очень приятно. <…> Помню, что готовила запеканку, и тут мне звонит друг: «Мне подруга скинула [видео], посмотри, я в шоке», – рассказала девушка.

По словам Луизы, ее «спокойствие было нарушено». «Какие-то незнакомые люди начинают лапать, копаться в твоей жизни. Это не самое приятное», – подчеркнула она. После публикации девушка «лежала три дня в кровати с закрытыми шторами», а потом удалила свои фотографии из Instagram.

Луиза Розова призналась, что хотела бы пройти стажировку в журнале о светской жизни Tatler. «До расследования «Проекта» у меня брали интервью для Tatler, там была тема «Золотая молодежь в TikTok». Конечно, чудовищная тема, но это был бы мой дебют, мне хотелось в этом поучаствовать. А потом из-за расследования мне пришлось удалить [свои] видео [в TikTok], и интервью не вышло», – сказала она.

В ноябре прошлого года издание «Проект» рассказало о некоей Светлане Кривоногих, которая к началу 2000-х практически в одночасье превратилась из бывшей обитательницы общежития и незаметной студентки во владелицу дорогого жилья в Петербурге и акционера банка «Россия», который сейчас входит в двадцатку крупнейших банков страны. Также ей принадлежит горнолыжный курорт «Игора» на севере Ленинградской области и культурное пространство «Ленинград центр» в Таврическом саду.

Собеседники издания объяснили резкий взлет благосостояния Кривоногих тем, что она была близка с Владимиром Путиным. У нее есть несовершеннолетняя дочь Елизавета Владимировна, об отце которой ничего не известно, при этом она «феноменально» похожа на президента.

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