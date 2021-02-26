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Главная » Украина » Экономика
01:18 26 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Глава НБУ назвал условия для выделения Украине очередного транша МВФ

Украина совместно с Фондом определила дальнейшие конкретные шаги, которые станут сигналом нашей приверженности в продолжении сотрудничества.

Для достижения договоренностей с Международным валютным фондом Украине нужно решить проблемные вопросы в фискальной сфере, энергетической и в борьбе с коррупцией. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко во время встречи с послами стран «Большой семерки», передает пресс-служба НБУ.

«Во время работы миссии Украина совместно с Фондом определила дальнейшие конкретные шаги, которые станут сигналом нашей приверженности в продолжении сотрудничества. Что касается части программы в рамках ответственности НБУ, то у нас нет разногласий с экспертами Фонда. Наоборот, есть общее видение результата — это усиление независимости НБУ, его способности, совершенствование взаимодействия между Советом и Правлением НБУ, корпоративного управления в банках и решения вопроса возврата активов обанкротившихся банков», — заявил Шевченко.

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Тэги: кредит МВФ, Национальный банк Украины

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