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02:01 26 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Посол Украины в США получила задание организовать визит Байдена в Киев

Оксана Маркарова, назначенная послом Украины в США, получила задание организовать визит президента США Джо Байдена в Украину.

«Топ-задание, данное ей, – организовать визит президента США в Украину. Мы не принимали президента США с 2008 года, и, учитывая динамику нашего партнерства и роль, которую США сыграли в Украине с 2014 года, я считаю, что сейчас самое время сделать это, особенно учитывая то, что это очень особенный год для Украины», – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Также, по словам Кулебы, топ-приоритетом Маркаровой будет установление активных и доверительных контактов с новой администрацией США и наполнение стратегического партнерства Украины и США конкретными проектами. Другим важным приоритетом, по словам министра, будет безопасность.

«Потому что все остальное зависит от безопасности. Нам нужно заботиться о безопасности нашей страны для того, чтобы успешно осуществлять изменения, трансформации, амбициозные экономические проекты», – подчеркнул глава МИД.

Президент Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Оксану Маркарову чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Приветствуя Маркарову с назначением, Зеленский отметил, что ее кандидатура имеет три ключевых преимущества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США.

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Тэги: США, посол

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