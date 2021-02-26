Посол Украины в США получила задание организовать визит Байдена в Киев
Оксана Маркарова, назначенная послом Украины в США, получила задание организовать визит президента США Джо Байдена в Украину.
«Топ-задание, данное ей, – организовать визит президента США в Украину. Мы не принимали президента США с 2008 года, и, учитывая динамику нашего партнерства и роль, которую США сыграли в Украине с 2014 года, я считаю, что сейчас самое время сделать это, особенно учитывая то, что это очень особенный год для Украины», – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Также, по словам Кулебы, топ-приоритетом Маркаровой будет установление активных и доверительных контактов с новой администрацией США и наполнение стратегического партнерства Украины и США конкретными проектами. Другим важным приоритетом, по словам министра, будет безопасность.
«Потому что все остальное зависит от безопасности. Нам нужно заботиться о безопасности нашей страны для того, чтобы успешно осуществлять изменения, трансформации, амбициозные экономические проекты», – подчеркнул глава МИД.
Президент Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Оксану Маркарову чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки.
Приветствуя Маркарову с назначением, Зеленский отметил, что ее кандидатура имеет три ключевых преимущества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США.
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