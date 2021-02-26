Зеленский поздравил иудеев с праздником Пурим

«Поздравляю всех иудеев с радостным праздником Пурим-2021! Желаю благополучия, согласия и веры в чудо! Хаг Пурим Самеах!» – написал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских евреев с праздником Пурим. Соответствующее сообщение он разместил в Twitter.

«Поздравляю всех иудеев с радостным праздником Пурим-2021! Желаю благополучия, согласия и веры в чудо! Хаг Пурим Самеах!» – написал Зеленский.

Пурим празднуют 14 числа месяца адара по еврейскому календарю. Эта дата приходится в разные годы на дни между 20 февраля и 25 марта.

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