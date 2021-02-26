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Главная » Мир » Политика
04:45 26 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЕС продлил санкции против режима Лукашенко на год

Совет Европейского Союза продлил санкции в отношении Беларуси до 28 февраля 2022 года. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС

Сегодня Совет постановил продлить до 28 февраля 2022 года ограничительные меры в отношении чиновников, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов», – говорится в документе.

Санкции также нацелены на экономических субъектов, крупных бизнесменов и компании, которые получают выгоду от режима Лукашенко и/или поддерживают его.

Отмечается, что ЕС, «учитывая длительное неуважение к основным свободам и правам человека, а также репрессии в отношении белорусского народа и гражданского общества со стороны власти», рассмотрит возможность дальнейших санкций, а также продолжит оказывать поддержку гражданскому обществу и независимым СМИ Беларуси.

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Тэги: санкции, Евросоюз, Александр Лукашенко

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