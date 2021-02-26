ЕС продлил санкции против режима Лукашенко на год
Совет Европейского Союза продлил санкции в отношении Беларуси до 28 февраля 2022 года. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС
Сегодня Совет постановил продлить до 28 февраля 2022 года ограничительные меры в отношении чиновников, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов», – говорится в документе.
Санкции также нацелены на экономических субъектов, крупных бизнесменов и компании, которые получают выгоду от режима Лукашенко и/или поддерживают его.
Отмечается, что ЕС, «учитывая длительное неуважение к основным свободам и правам человека, а также репрессии в отношении белорусского народа и гражданского общества со стороны власти», рассмотрит возможность дальнейших санкций, а также продолжит оказывать поддержку гражданскому обществу и независимым СМИ Беларуси.
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Репрессии, преследования людей и представителей гражданского общества в Беларуси продолжаются, напомнили в ЕС.
ЕС собирается наказать санкциями Россию и Китай за фейки, которые те распространяли, чтобы «улучшить свой собственный имидж».
Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые после снятия санкций Евросоюза приехал с визитом в Италию и Ватикан. Лукашенко был в Италии и Ватикане в 2009 году.