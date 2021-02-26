Электрика Бундестага обвинили в шпионаже в пользу России

Федеральная прокуратура Германии обвиняет 55-летнего гражданина страны Йенса в шпионаже в пользу Российской Федерации.

«В период с конца июля 2017 года до начала сентября 2017-го обвиняемый по собственной инициативе решил передать информацию о планах этажей немецкого Бундестага российским спецслужбам», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, подозреваемый работал в компании, которая ранее неоднократно выполняла работы для немецкого Бундестага. Его работа заключалась в проведении проверок портативных электрических приборов в помещениях, используемых парламентом.

Отмечается, что он имел доступ к PDF-файлам с планами этажей вышеупомянутых объектов высшего законодательного органа ФРГ. Эти планы он переслал работнику посольства РФ в Берлине, который работает на русскую службу военной разведки ГРУ.

Прокуратура передала обвинения отделу государственной безопасности Высшего регионального суда в Берлине 12 февраля 2021 года, который должен принять решение об открытии дела.

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