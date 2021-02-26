НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
05:37 26 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Электрика Бундестага обвинили в шпионаже в пользу России

Федеральная прокуратура Германии обвиняет 55-летнего гражданина страны Йенса в шпионаже в пользу Российской Федерации.

«В период с конца июля 2017 года до начала сентября 2017-го обвиняемый по собственной инициативе решил передать информацию о планах этажей немецкого Бундестага российским спецслужбам», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, подозреваемый работал в компании, которая ранее неоднократно выполняла работы для немецкого Бундестага. Его работа заключалась в проведении проверок портативных электрических приборов в помещениях, используемых парламентом.

Отмечается, что он имел доступ к PDF-файлам с планами этажей вышеупомянутых объектов высшего законодательного органа ФРГ. Эти планы он переслал работнику посольства РФ в Берлине, который работает на русскую службу военной разведки ГРУ.

Прокуратура передала обвинения отделу государственной безопасности Высшего регионального суда в Берлине 12 февраля 2021 года, который должен принять решение об открытии дела.

Источник:
Тэги: Россия, Германия, шпионаж

Новости по теме

СМИ узнали о начале переговоров США и ФРГ по СП-2

Власти Германии намерены убедить администрацию Байдена в том, что работу газопровода смогут контролировать.

В Газпроме назвали срок запуска Северного потока-2

Осталось уложить около 120 километров газопровода в водах Дании и более 28 километров – в водах Германии.

Генпрокуратура Германии заподозрила в шпионаже российского физика

29-летний ученый, которого издание называет «Иван А.», в 2009-2011 годах работал в немецком Институте физики света Макса Планка в Эрлангене, где изучал квантовую оптику.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты