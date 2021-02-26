Украина впервые была представлена на ЧМ по прыжкам с трамплина среди женщин
Чемпионат мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе стартовал с женской квалификации прыжков с трамплина.
Женские соревнования в этой дисциплине проводят с 2009 года – и впервые участие в мировом форуме принимала Украина.
17-летняя Татьяна Пилипчук стала первой прыгуньей в истории Украины, которая приняла участие в чемпионате мира.
Пройти квалификационный раунд Пилипчук не смогла – 56-е место (из 57 участников). Результат Татьяны – 40,1 очков (59,5 метра).
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