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Главная » Украина » Спорт
06:11 26 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина впервые была представлена на ЧМ по прыжкам с трамплина среди женщин

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе стартовал с женской квалификации прыжков с трамплина.

Женские соревнования в этой дисциплине проводят с 2009 года – и впервые участие в мировом форуме принимала Украина.

17-летняя Татьяна Пилипчук стала первой прыгуньей в истории Украины, которая приняла участие в чемпионате мира.

Пройти квалификационный раунд Пилипчук не смогла – 56-е место (из 57 участников). Результат Татьяны – 40,1 очков (59,5 метра).

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Тэги: прыжки с трамплина

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