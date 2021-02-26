Создатель мультфильмов о Винни-Пухе умер от коронавируса
В Москве от коронавирусной инфекции на 87 году жизни скончался Владимир Зуйков – художник-постановщик студии «Союзмультфильм».
Он создал более тридцати анимационных работ. Среди самых известных из них – «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в гости», «Винни-Пух и день забот», «Дарю тебе звезду», «Птичка Тари», «Девочка и медведь», «Фильм, фильм, фильм».
Мультипликацию Зуйкова можно также увидеть в кинофильмах «Зигзаг удачи», «Бегство мистера Мак-Кинли» и в документальной ленте «О спорт, ты – мир!», посвященной летним Олимпийским играм 1980 года в Москве.
Шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков назвал Зуйкова одним из последних выдающихся художников советской анимации.
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