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09:20 26 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Создатель мультфильмов о Винни-Пухе умер от коронавируса

В Москве от коронавирусной инфекции на 87 году жизни скончался Владимир Зуйков – художник-постановщик студии «Союзмультфильм».

Он создал более тридцати анимационных работ. Среди самых известных из них – «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в гости», «Винни-Пух и день забот», «Дарю тебе звезду», «Птичка Тари», «Девочка и медведь», «Фильм, фильм, фильм».

Мультипликацию Зуйкова можно также увидеть в кинофильмах «Зигзаг удачи», «Бегство мистера Мак-Кинли» и в документальной ленте «О спорт, ты – мир!», посвященной летним Олимпийским играм 1980 года в Москве.

Шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков назвал Зуйкова одним из последних выдающихся художников советской анимации.

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Тэги: художник, мультфильмы, коронавирус

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