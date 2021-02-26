Зеленский заявил о непригодности судебной системы

Вопросы реформирования судебной системы будут всесторонне обсуждены на очередном Всеукраинском форуме Украина 30.

Президент Владимир Зеленский провел совещание с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем, руководителями парламентских комитетов и представителями правительства. Они обсудили законопроекты, которые Рада должна рассмотреть на следующей пленарной неделе, сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 25 февраля.

В ходе совещания обсуждался законопроект по реформированию судебной системы Украины. Соответствующие законодательные инициативы были наработаны во время широкого обсуждения с участием представителей общественности. На следующей неделе вопросы реформирования судебной системы будут дополнительно всесторонне обсуждены на очередном Всеукраинском форуме Украина 30.

«Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта институция является слишком коррумпированной и слишком шаткой. Мы должны это изменить, потому что именно изменения в судебной системе являются залогом сильной Украины, где защищены права каждого гражданина. Это также является шагом на пути евроинтеграции Украины», – заявил Зеленский.

Также был рассмотрены блок экономических законодательных инициатив. В частности, Верховной Раде будет предложено завершить голосование пакета законопроектов по поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями (по «инвестиционных нянях»). Этот пакет поможет заработать проекту «инвестиционных нянь» в полном объеме. Закон будет предусматривать государственную защиту и юридическую помощь зарубежным инвесторам, которые будут инициировать инвестиционные проекты от 20 млн евро.

Кроме того, участники совещания обсудили законодательные инициативы в сфере экологии. В частности, речь шла о законопроекте по уменьшению использования пластиковых пакетов и замены их на те, которые разлагаются. Многие крупные торговые сети уже перешли на пакеты, изготовленные из экологических материалов. Законопроект призван побуждать к уменьшению использования пластиковых пакетов и к переходу на экологически чистые заменители.

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