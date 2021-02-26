«Джек» Хомяков и пираты Дунайского пароходства

11 февраля сотрудниками СБУ на вылете из Одессы были остановлены глава Украинского Дунайского пароходства Алексей Хомяков и его заместитель Андрей Кравцов.

После отработки «избушки» на пункте пропуска Рени и задержания правоохранительными органами руководителя Украинского Дунайского пароходства» АлексеяХомякова и его зама Кравцова по факту госизмены и отчуждения (читай «здачи») украинского дунайского флота венграм фактически даром, Хомяков во всю ищет выходы на Генеральную прокуратуру и Главное Следственное Управление.

Еще бы! Поговаривают, что без прямого участия Министра инфраструктуры Криклия тут не обошлось!

Правда, пока успехов в этом направлении у Хомякова нет, и у Конторы все нормально с фактами и доказательствами по делу. Говорят, что в изъятой технике нашли много интересного, а ещё ловкие ребята на границе успели наставить жучков в авто Хомякова и компании, и все их шушуканья известны! Криклию придется покраснеть! Так что разбить вменяемое, товарищам из пароходства будет сложно.

Но Хомяков и Ко надежду не теряют и уже усердно ведут переговоры с аХтивистами, дабы те вписались и взбудоражили общественность несправедливостью в отношении руководителей УДП.

Осталось только сойтись в сумме активности активистов (извините за тафтологию), заправить баки автобусам и нарисовать соответствующие плакаты. Надеюсь, истинные патриоты разберутся в чем суть дела!

Напомню, 11 февраля сотрудниками СБУ на вылете из Одессы были остановлены глава Украинского Дунайского пароходства Алексей Хомяков и его заместитель Андрей Кравцов. Известно, что у высокопоставленных чиновников изъяты документы, в их домах и офисах УДП проводятся обыски.

В настоящее время Алексей Хомяков и Андрей Кравцов подозреваются в растратах в особо крупных размерах – фактически, Хомяков с Кравцовым внесли в уставной фонд венгерской компании все имущество УДП, оценив его в 1 (одну! ) гривну.