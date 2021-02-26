МИД отреагировал на намерение привлечь жителей Донбасса к выборам в РФ

Украина призывает своих граждан на Донбассе не принимать участия в голосовании во время выборов в России.

В МИД Украины заявили, что намерение привлечь украинских граждан на Донбассе к выборам в Государственную думу России в сентябре 2021 незаконно. Об этом в пятницу, 26 декабря, заявил спикер МИД Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

Отметим, вчера сообщалось, что в Ростовской области откроют специальные участки для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами. Они смогут проголосовать после включения в списки избирателей. Не исключено, что будет организован подвоз на специальные участки.

«Намерение обеспечить голосование жителей временно оккупированных районов Донбасса на выборах в Госдуму РФ – очередная попытка нарушить государственный суверенитет и территориальную целостность Украины», – отметил Николенко.

По его словам, участие жителей ОРДЛО в российских выборах является незаконным, как и выдача российских паспортов.

«Участие в этих выборах жителей Донбасса, как и жителей временно оккупированного Крыма, поставят под сомнение их легитимность, а результаты такого голосования не будут признаваться ни Украиной, ни международным сообществом», – добавил Николенко.

Николенко призвал украинцев на неподконтрольных Киевутерриториях не принимать участия в этом голосовании.

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