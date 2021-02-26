БПП-шник агробарон Вадим Нестеренко «кинул» украинскую дочку немецкой компании на несколько миллионов долларов

Предыдущего владельца одного из крупнейших мукомольных предприятий Украины – Константина Паршина – вынудили продать активы, возбудив против бизнесмена уголовное дело

Об этом сообщает портал from-ua. Вадим Нестеренко в 2011 году стал владельцем ООО «Днепропетровский мельничий комбинат» и присвоил зерно международной компании «Альфред С.Топфер Интернешенел Украина» на сумму более 3 миллионов долларов.

Предыдущего владельца одного из крупнейших мукомольных предприятий Украины – Константина Паршина – вынудили продать активы, возбудив против бизнесмена уголовное дело. Об этом он рассказал в интервью порталу delo.ua. Одним из условий продажи «Днепромлына» латифундисту Вадиму Нестеренко было полное соблюдение обязательств перед партнерами и кредиторами предприятия.

С «Днепромлыном» «Альфред С.Топфер Интернешенел Украина» сотрудничала с 2005 года, используя мощности украинского предприятия для хранения своего зерна. В 2009 году был составлен договор на хранение 11 805,357 тонн продукции на сумму в 18 миллионов 298 тысяч 303 гривны. Вадим Нестеренко произвел процедуру искусственного банкротства купленного им предприятия, и не вернул иностранному инвестору ни зерно, ни деньги за него. Из-за таких действий «Альфред С.Топфер Интернешенел Украина» потеряла более 3 миллионов долларов.

Примечательно, что формальным поводом для банкротства «Днепромлына» в 2012 году стали претензии от фирм, принадлежащих самому Вадиму Нестеренко. А более чем 63 миллиона гривен латифундист и бенефециар Ristone Holdings задолжал фирме своего водителя.