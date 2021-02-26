Мамка з парламенту і кілер за 100 тисяч: у Києві підприємець Петренко намагається відібрати бізнес партнерки

Переслідування, погрози, цькування у медіа і навіть замах на вбивство – аферист і шахрай Микола Петренко, відомий у певних колах як Колька-порожняк, не цурається найбрудніших методів

Переслідування, погрози, цькування у медіа і навіть замах на вбивство – аферист і шахрай Микола Петренко, відомий у певних колах як Колька-порожняк, не цурається найбрудніших методів, аби «віджати» у Людмили Русаліної її законну частку у бізнесі, який жінка створила й веде вже кілька десятків років. Після того, як справа вийшла у публічну площину, Петренко продовжив цькування вже з використанням силових структур і криміналітету. І все це – попри наявні рішення ДБР і суду на користь пані Людмили.

Ми вже неодноразово повідомляли про відверто рейдерські дії Миколи Петренка, який за будь-яку ціну намагається відібрати у президентки групи компаній «Петрус», меценатки Людмили Русаліної частку в бізнесі, що належить їй за правом. При цьому, як розповідає пані Людмила, аферист не гребує відверто брудними методами.

Нагадаємо, що передувало цій історії. Першу компанію Людмила Володимирівна створила з колишнім чоловіком Костянтином Русаліним ще у 1990 році, працюючи до цього у першому міжнародному об’єднанні України «Укрімпекс» при Кабінеті Міністрів, де й були напрацьовані контакти, які згодом були реалізовані у приватному бізнесі.

У 1988 році в житті сестри пані Людмили, Олени Колеснікової, з’явився юний пройдисвіт і шахрай Микола Петренко, який тоді працював вантажником у столичному магазині меблів. Бувши на 10 років молодшим за Олену й маючи певний аферистичний досвід зваблення жінок, Колька-порожняк домігся розлучення Олени з чоловіком Олександром та одружився з нею.

А вже 1992 року, спостерігаючи за успішним розвитком підприємств пані Русаліної та розуміючи, що цю справу підтримує батько Людмили й Олени – впливовий учений, академік, депутат Верховної Ради – новоспечений родич-альфонс запропонував створити спільний бізнес, переконавши дружину просити про це батька.

Таким чином, у 1992 році й з’явилося СП, яке протягом десятиліть успішно функціонувало на українському ринку, аж поки влітку 2017 року Петренко, спільно з посіпаками Віктором і Віталієм Гринюками та Володимиром Гаркушиним не вирішили відібрати у пані Русаліної її частку у спільному бізнесі.

За наявною у пані Людмили інформацією, для реалізації підступного задуму спільники розглядали два варіанти дій. Першим з них було примусове поміщення жінки до психіатричного закладу. Цей варіант шахрайське тріо не посоромилося запропонувати повнолітнім дітям Русаліної та її матері. До речі, у пані Людмили п’ятеро дітей, двоє з яких – ще малі. Однак у відповідь аферисти отримали категоричну відмову від обурених такою зухвалою пропозицією родичів.

Тож переконавшись у неможливості реалізації варіанту з божевільнею, змовники почали готувати фізичне усунення Русаліної. Для цього Петренко і Ко активно розшукували кілера, який погодився б за 100 тисяч доларів ліквідувати незговірливу бізнес-леді.



Русаліна заявила, що Петренко й Гаркушин намагались організувати її вбивство Фото: СтопКор

Після того, як про цей зухвалий задум стало відомо пані Людмилі, вона ініціювала серйозну розмову з бізнес-партнером. У ході зустрічі Петренко особисто підтвердив злочинні плани й дії, проте заявив, що начебто не сприймав їх усерйоз, і висловив готовність разом із Русаліною інформувати про це правоохоронні органи.

Після цього адвокат Петренка подав заяву до Генпрокуратури, а згодом сам Петренко спільно з Русаліною написали заяви до Головного слідчого управління МВС. Проте, як виявилося пізніше, з боку афериста це було просто замилюванням очей. Адже сам Колька-порожняк тим часом робив усе, аби справу у ГСУ спустили на гальмах.

Петренко підтвердив факт організації замовного вбивства Фото: скріншот

Зауважимо, що в межах порушеної кримінальної справи одному з поплічників пана Миколи, Володимиру Гаркушину, висунули підозру у скоєнні злочину – погрози вбивством. Наразі він офіційно перебуває в міжнародному розшуку, хоча місце його перебування – відоме. Проте ані щодо самого Петренка, ані щодо Гринюків у ГСУ не проводили жодних слідчих дій, так само як і дій з розшуку потенційного найманого вбивці. І попри численні звернення пані Людмили та її адвокатів до МВС з цього приводу, справа практично не зрушила з мертвої точки.

Понад те, ані публічний розголос цієї історії, ані невдача як із психлікарнею, так і з замовним вбивством, не змусили Петренка й подільників відмовитися від жаги наживи. Заручившись допомогою однопартійця-нардепа Григорія Мамки, Колька-порожняк перейшов до наступних кроків із захоплення бізнесу.

Зауважимо, депутат-опозиціонер Мамка має неабиякий досвід роботи і зв’язки у силових структурах: з 2000 до 2016 року він працював на посадах слідчого, начальника відділення, начальника управління і закінчив проходження служби на посаді заступника начальника Головного слідчого управління МВС України. А 2015-го не пройшов атестацію та був звільнений з посади заступника керівника ГСУ Нацполіції, проте зумів поновитися за рішенням суду.

Нардеп Григорій Мамка Фото: ОПЗЖ

Пан Мамка також є фігурантом кількох гучних корупційних та етичних скандалів, зокрема експерти Центру протидії корупції виявили у докторській дисертації парламентаря плагіат.

Отже, за допомоги товариша-нардепа та під його особистим контролем, за інформацією з інсайдерських джерел, Петренко ініціював у ДБР порушення нової справи. У ній, зокрема, йшлося про замовне вбивство Петренка, яке нібито готувалося на Домінікані і до якого буцімто причетна Людмила Русаліна. Матеріали у цій справі були сфальсифіковані – ймовірно, за безпосередньою вказівкою Петренка та його покровителя Мамки.

На початку 2020 року бізнес-вумен вчергове зустрілася з партнером у присутності адвоката Олени Фролової. У ході розмови Петренко не заперечував, що за замовними справами проти Русаліної дійсно стоїть саме він, а допомагають йому нардеп Мамка і «кишеньковий» слідчий Бюро – Дмитро Сухина. Він також запропонував закрити кримінальну справу в обмін на повний вихід пані Людмили з бізнесу та передав їй відповідні документи на підпис у присутності адвоката.

Понад те, прямо під час зустрічі, близько 2-ої години ночі, Петренко зателефонував Сухині, увімкнувши гучний зв’язок, і наказав слідчому наступного ж дня привезти матеріали справи до нього в офіс для подальших вказівок.

Нагадаємо, цю інформацію пані Русаліна та її адвокат оприлюднили 9 липня під час круглого столу на тему «Бізнес під прицілом: чому українському бізнесу дедалі частіше загрожує небезпека?», що відбувся у пресцентрі «Стоп корупції». Під час круглого столу жінки показали аудіозапис розмови з Миколою Петренком, яка підтвердила, що він перебуває зі слідчим у непроцесуальних стосунках та фактично керує його діями.

Понад те, в рамках замовної кримінальної справи слідчий Сухина вів за бізнес-вумен стеження в рамках негласних слідчих дій. З цього приводу пані Людмила та її адвокат зверталися до ДБР та Офісу Генпрокурора. Крім того, пані Русаліна, разом з іншими підприємцями, які потерпають від тиску рейдерів і вимагачів, підписала спільне звернення до голови держави Володимира Зеленського з проханням захистити бізнес від злочинців.

Як стало відомо згодом, служба внутрішньої безпеки ДБР відсторонила слідчого Сухину від ведення кримінальної справи щодо Русаліної. А згодом у Бюро, за відсутністю складу злочину, закрили й саму сфальсифіковану справу. Правомочність закриття, своєю чергою, підтвердив суд.

ДБР закрило сфальсифіковане кримінальне провадження Фото: скріншот

Понад те, за наявною з певних джерел інформацією, слідчого-корупціонера звільнили з лав Державного бюро розслідувань.

Здавалося б, цей кейс із ДБР можна було розглядати як маленьку перемогу чесного бізнесу у боротьбі зі вседозволеністю рейдерів-аферистів. Якби не одне «але»: головний організатор багаторічного цькування й залякування пані Русаліної вчергове вийшов сухим з води і ніщо не заважає йому планувати подальші злочинні дії.

Зокрема, під «дахом» покровителя-нардепа, Петренко у липні 2020 року він ініціював початок у МВС нового кримінального провадження – під символічним номером 666. А також ще кількох справ, про які ми детальніше розповімо у наступних публікаціях.

У МВС розпочали нове кримінальне провадження Фото: скріншот

Слід зауважити, що, за наявною інформацією, Петренко вже понад рік веде активні перемовини не лише з силовими структурами (ймовірно, за посередництва Григорія Мамки, якому нібито обіцяні 25% від «навару»), а й із представниками кримінальних кіл. При цьому Колька-порожняк наліво й направо роздає розписки-«меморандуми», обіцяючи «віддячити» за підтримку частками в бізнесі, і вже «наобіцяв» різним людям понад 200% від вартості підприємства. А оскільки знайомі з Петренком вже давно зрозуміли, що це – чистої води «розвод», останній активно поглядає у бік країни-агресора.