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00:01 27 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ФБР объявило в розыск «повара Путина»

За сведения, которые могут привести к аресту Евгения Викторовича Пригожина, ФБР объявляет вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов США.

Федеральное бюро расследований объявило в розыск, среди группы других россиян, одного из наиболее приближенных к президенту России Владимиру Путину российского предпринимателя Евгения Пригожина. Розыск объявлен по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.

Пригожина неофициально называют «поваром Путина» за то, что подконтрольные ему компании обеспечивали услуги питания в Кремле.

За сведения, которые могут привести к аресту Евгения Викторовича Пригожина, ФБР объявляет вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов США.

В ФБР также напомнили, что 16 февраля 2018 года Федеральный окружной суд США в Вашингтоне, округ Колумбия, выдал ордер на арест Евгения Пригожина после того, как ранее в тот же день ему были предъявлены обвинения во вступлении в преступный сговор с целью совершения мошенничества против США.

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Тэги: ФБР, розыск, повар Путина

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