Главный тренер сборной США по гимнастике застрелился

Бывший главный тренер женской олимпийской сборной США по спортивной гимнастики Джон Геддерт покончил с собой. Ему было 63 года.

Геддерт совершил самоубийство в зоне отдыха вблизи автомагистрали 96 в Гранд-Ледж, штат Мичиган.

Геддерту предъявили обвинения в 24 тяжких преступлениях: принуждение к труду незаконных иммигрантов, незаконная иммиграция несовершеннолетних для принудительного труда, преступное сексуальное поведение первой и второй степени и ложь при расследовании тяжкого преступления.

По словам генпрокурора, бывший тренер игнорировал травмы подопечных, жестоко обращался с ними и запугивал.

Геддерт должен был предстать перед судом в четверг, 25 февраля. В случае доказательства вины его могли приговорить к длительному тюремному заключению.

В 2013 году Геддерт уже находился под уголовным расследованием за жестокое обращение с гимнастками.

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