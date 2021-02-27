Число россиян, не желающих переизбрания Путина, достигло максимума с 2014 года, – опрос

Об этом свидетельствует февральское исследование, проведенное «Левада-центром» совместно с «Открытыми медиа».

Респонденты отвечали на вопрос: «Вы бы хотели или не хотели видеть Владимира Путина на посту президента России по истечении его нынешнего президентского срока после 2024 года?»

Большинство населения не видит Путина президентом после 2024 года: о желании, чтобы он переизбирался, заявили 48%. 41% россиян против. При этом 21% из тех, кто не хочет переизбрания Путина, говорят, что президент засиделся, надоел и ему пора на пенсию. Коррупцией желание сменить руководителя страны объясняют только 8% респондентов.

По отношению к пролонгации правления Путина настроения приближаются к докрымскому уровню. В октябре 2013 года смены президента желали 45% населения, а его переизбрания 33%. После присоединения Крыма, в ноябре 2014 года, число ратующих за смену правящей команды сократилось до 19%, а за переизбрание Путина выступали 58% опрошенных.

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