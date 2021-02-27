В Швейцарии выигран рекордный для Европы джек-пот
На территории Швейцарии неизвестный сделал ставку в европейской лотерее EuroMillions и вечером в пятницу, 26 февраля, выиграл 210 миллионов евро.
Отмечается, что выигрышная комбинация выглядела таким образом – 6-12-22-29-33. Также были угаданы счастливые числа 6 и 11.
При этом, по словам специалистов, шансы на выигрыш были равны один к 139 миллионам.
Напомним, предыдущий рекордный джек-пот EuroMillions в размере 200 миллионов евро был сорван жителем Франции в декабре прошлого года.
Новости по теме
В Швейцарии временно приостановили действие запрета на попрошайничество. Решение было принято в стране на фоне вынесения вердикта Европейским судом по правам человека.
Единственная роскошь, которую позволила себе 48-летняя женщина, сорвавшая фантастический джек-пот – один BMW для себя и другой для мужа.
«Мегалот» — государственная лотерея, которая существует с 1 сентября 2001 года и является правопреемником советского «Спортлото». За всю историю существования лотерея » сделала миллионерами 12 игроков.