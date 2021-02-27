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05:33 27 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Швейцарии выигран рекордный для Европы джек-пот

На территории Швейцарии неизвестный сделал ставку в европейской лотерее EuroMillions и вечером в пятницу, 26 февраля, выиграл 210 миллионов евро.

Отмечается, что выигрышная комбинация выглядела таким образом – 6-12-22-29-33. Также были угаданы счастливые числа 6 и 11.

При этом, по словам специалистов, шансы на выигрыш были равны один к 139 миллионам.

Напомним, предыдущий рекордный джек-пот EuroMillions в размере 200 миллионов евро был сорван жителем Франции в декабре прошлого года.

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Тэги: Швейцария, лотерея, джек-пот

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