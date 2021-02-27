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Главная » Украина » Экономика
13:39 27 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Стали известны детали налоговой амнистии в Украине

Под амнистию могут попадать активы в Украине или за границей, приобретенные в счет доходов, которые не были задекларированы за любой налоговый период по состоянию на 1 января 2021 года.

Законопроекты президента Владимира Зеленского о налоговой амнистиии предусматривают ставку специального сбора на одноразовое декларирование 5% для валютных ценностей, размещенных на счетах в Украине, и ставку 9% для активов, находящихся за рубежом. При этом при покупке ОВГЗ с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года до подачи декларации предлагается применять ставку 2,5%. Алгоритм одноразового декларирования опубликовал в Telegram-канале глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в пятницу, 26 февраля.

Согласно представленным материалам, под амнистию могут попадать активы в Украине или за границей, приобретенные в счет доходов, которые не были задекларированы за любой налоговый период по состоянию на 1 января 2021 года. А воспользоваться таким механизмом могут украинские физлица, а также нерезиденты, которые на момент приобретения активов или доходов были резидентами.

«Активы, подлежащие декларированию: любые активы, в том числе движимое/недвижимое имущество, ценные бумаги, корпоративные права, по которым субъект декларирования является владельцем или от которых вправе получать доход», – указано в материалах.

Пакет законопроектов также предусматривает срок подачи декларации с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022-го.

При этом предлагается установить, что не требуют подачи спецдекларации следующие активы:

  • недвижимость (квартира до 120 кв. м, дом до 240 кв. м, нежилое помещение до 60 кв. м, земельный участок в рамках нормативов бесплатной декларации);
  • одно транспортное средств, которое есть в реестре (кроме тех, которые предназначены для перевозки 10 людей и более или объемом двигателя выше 3 тыс. куб. см, или средняя рыночная стоимость которого выше 375 м.з.п., также подлежат декларированию самолеты, вертолеты, яхты, катера);
  • другие активы суммарной стоимостью до 400 тысяч гривен.
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Тэги: налоги, амнистия

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