На Банковой озвучили цели цифровизации в Украине

Уже около 500 тысяч украинцев прошли курсы цифрового образования, а к скоростному интернету имеют подключение 2,5 млн человек.

Президент Владимир Зеленский обсудил вопросы цифровизации экономики и озвучил приоритетные цели в этой сфере. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 26 февраля.

Так, в ходе совещания вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил Зеленскому о целях, которые его ведомство намерено достичь. В частности, в планах – перевод 100% государственных услуг в онлайн, также продолжается работа в направлении развития электронной демократии. К скоростному интернету должны иметь доступ около 95% украинцев, а доля ІТ-индустрии в экономике должна составлять не менее 10% ВВП. Кроме того, государственные объекты критической информационной инфраструктуры должны быть обеспечены киберзащитой.

По словам Федорова, на сегодня уже около 500 тысяч украинцев прошли курсы цифрового образования. К скоростному интернету имеют подключение 2,5 млн человек. В этом году качественным интернетом будут обеспечены около 6,5 тыс. социальных объектов, в том числе больницы и школы. Также будет обеспечен скоростной интернет вдоль основных автотрасс.

«Одна из наших приоритетных задач – и мы неоднократно говорили об этом – обеспечить всех жителей Украины доступом к скоростному интернету. Также мы будем способствовать развитию цифровой грамотности населения независимо от возраста и рода деятельности. Кроме того, диджитализация государственных услуг поможет уменьшить коррупцию, ведь компьютер не берет взятку», – сказал министр.

Президент отметил, что доверие людей к порталу государственных услуг Дія значительно возросло после того, как он был использован для выплаты материальной помощи людям во время карантинных мероприятий.

«Наша цель – чтобы Украина вошла в топ-20 цифровых стран мира. Для этого мы должны обеспечить каждого украинца скоростным интернетом в любом уголке нашей страны. Наши граждане и бизнес очень охотно воспринимают цифровизацию и открыты для инноваций, а наши IT-специалисты ценятся во всем мире. Поэтому есть все необходимое, чтобы стать крупнейшим в мире хабом для высокотехнологичного производства и стартапов», – сказал Зеленский.

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