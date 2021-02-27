Катастрофа МАУ: Киев вернул отчет Тегерану

Внесенные украинской стороной изменения в иранский документ пока являются конфиденциальными.

Украина передала Ирану замечания и предложения по отчету Тегерана о катастрофе самолета Международных авиалиний Украины (МАУ), который был сбит по ошибке над иранской столицей в январе прошлого года. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в Facebook.

По его словам, данные украинского проекта пока являются конфиденциальными.

«Мы надеемся, что иранская сторона в полном объеме учтет замечания Украины и соответствующим образом доработает текст финального отчета технического расследования», – отметил Енин и добавил, что Украина в полной мере выполнила свои обязательства по международному праву.

Ранее, в январе, Иран с пятой попытки передал Украине отчет о причинах катастрофы самолета МАУ. Украине отвели 60 дней, чтобы внести в него замечания и предложения.

Теперь в Тегеране должны доработать документ в течение месяца.

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